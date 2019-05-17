香港財經

恒生中國宣布，今日成功發行總額18.3億元人民幣的同業存單，該同業存單支持境外機構通過「債券通」直接認購。恒生中國成為首間發行「債券通」同業存單的外資銀行。

該同業存單期限為1年，利率為3.37%，由恒生中國同時向境內外金融機構公開發行，其中境外投資者可通過「債券通」直接申購。

恒生中國副董事長兼行長宋躍升表示，通過「債券通」實現同業存單對境外直接發行，是內地金融市場擴大對外開放的重要體現，也是內地與香港加強緊密交流合作的重要一步。