香港財經

本港首季經濟增長數字向上修訂0.1個百分點，至增0.6%。政府維持今年經增長2%至3%的預測不變，通脹預測維持2.5%。

政府公布，本港今年首季經濟按年實質增長0.6%，較上一季1.2%的增幅為慢。此前預估數字為升0.5%。經季節性調整後，實質本地生產總值在第一季按季增長1.3%。此前預估數字為升1.2%。

政府經濟顧問歐錫熊表示，出口受環球經濟表現較為疲弱及各種外圍不利因素所影響；內部需求亦欠缺動力，反映在外圍環境充滿挑戰下，本地經濟氣氛審慎。

他稱，受中美貿易摩擦和其他不利因素影響下，環球經濟今年開局欠佳。美國與內地的貿易摩擦近日再度升級，發展反映中美雙方存在深層次矛盾，但中美雙方一再表示會繼續談判。另一方面，今年以來外圍環境有一些正面發展，包括內地經濟表現勝於預期、亞洲新興市場經濟體維持穩健、早前環球金融市場氣氛改善等。

然而，除了中美貿易摩擦外，外圍還有其他不明朗因素，包括英國脫歐、地緣政局緊張，以及一些先進經濟體本土的政治局勢等，亦必須留意。

歐錫熊續指，香港出口的往後表現很大程度上視乎中美雙方能否達成貿易協議。假若雙方能於短期內達成協議，將有助降低外圍環境的不確定性，亦會提振環球經濟氣氛，為包括香港在內的亞洲今年稍後的出口表現提供有力支持，並會對各本地經濟環節起推動作用。

他又稱，本港內部需求亦會繼續受外圍環境的不明朗因素影響。然而，勞工市場仍大致平穩，將繼續對本地消費提供支持作用。此外，在2月至4月期間進行的多項調查亦顯示本港營商氣氛呈現一些相對改善，雖則仍然審慎。

歐錫熊表示，在環球經濟面對不少挑戰的情況下，本港經濟在今年第一季的表現是在預計之內。因此，今年實質本地生產總值增長預測在今輪覆檢中維持不變，為2%至3%。現時，經濟的短期前景有很大的不確定性。假若中美貿易摩擦未能在短期內紓緩，環球經濟將會受到拖累，香港經濟難免會面對較大的下行壓力，政府會繼續密切留意外圍和本地形勢在未來數月的發展。

通脹方面，政府表示，通脹短期而言料會維持溫和。早前新訂住宅租金的調整對未來數月的通脹應繼續有緩和作用，外圍價格壓力近期亦稍為緩和。今年基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率預測在今輪覆檢中均維持在2.5%。