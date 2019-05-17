香港財經

中國移動發表香港首個5G通話服務，在會上即場體驗，並進行速度測試，服務最快於明年4月啟用。

中國移動香港董事長李鋒表示，這項最新的技術能夠引入香港，是劃時代的突破，有助香港成為科創中心。及後李鋒撥打香港首個5G語音和視像通話，包括通電至北京，以展示其速度和穩定性。

中國移動香港董事兼行政總裁李帆風稱，測試頻譜為100m速度，因此使用200m頻譜的話，聯網速度更高。他又表示，現階段正進行機站改造，需要一定時間，若明年4月成功取得政府拍賣的5G頻譜，會先進行大測試，並盡快推出市場。