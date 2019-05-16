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今日 18:45 港股直擊 香港財經

美加徵關稅 德昌電機:需轉移產品生產點

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德昌電機(00179)主席汪穗中於業績記者會上表示，集團年度營業額約5%涉及美國對中國貨品的關稅清單，早前美國對部分清單中的貨單關稅由10%加至25%，過去客戶都會承擔關稅，現在關稅提高，集團有需要轉移產品的生產點。他強調，集團在18個國家設有生產點，可改由歐洲及墨西哥生產以輸入美國市場。

汪穗中稱，不會因貿戰升級而將生產設備遷出內地，營運上不會有巨大變動；他仍看好中國汽車市場，如中國再推出退稅政策，料國內銷售會有快速增長。但他承認，貿戰對全球經濟構成不確定性，及影響供應鏈，亦擔心氣氛影響消費者心理。

執行副總裁Christopher John Hasson指出，中美貿談仍在進行中，目前難估計美國提高關稅對集團的影響，集團至今未有因關稅而加價，因過去買家都願意承擔關稅，並轉嫁至消費者。他又指，集團於北美、歐洲及亞洲市場收入分布平均，可因應客戶需求調配產地，而目前關稅措施只影響集團收入的5%，對整體收入而言，不算大影響。

集團旗下位於深圳的華生電機有5名員工被診斷患上職業白血病，亦有員工因而離世。汪穗中回應表示，集團關注員工的福利及健康，集團在過去10年僱用約25萬人，只5人患上白血病；集團對有員工患病感到傷心，會遵從政府的安全及監管守則。

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