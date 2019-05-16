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今日 12:24 港股直擊 香港財經

國泰購香港快運傳延遲向海航交首筆款項

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據美國《福布斯》網站引述消息人士透露，國泰航空(00293)延遲向海航繳交，第一筆收購香港快運(HKExpress)的款項。

消息人士稱，國泰航空應於5月8日向海航支付12億元，但因香港快運未能處置收購的波音747貨機，聲稱沒有義務支付。

報道引述國泰航空一位發言人表示，各方都在努力完成交易，國泰仍預期在今年底前完成收購，但拒絕對飛機的歷史作出評論。

國泰航空今年3月宣布，以49.3億元收購香港快運全部股權，其中22.5億元以現金支付，26.8億元透過發行及更替承兌貸款票據結付。

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