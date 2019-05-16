即巿股評 香港財經

過去一周環球金融市場遭狂人特朗普「玩弄於股掌之中」，投資者對經濟及股市走勢的憂慮加深，霎時對中美達成協議的憧憬被沖散，但屋漏偏逢連夜雨，市場更同時湧現數個不穩定外圍因素，除有中美貿易戰重燃、美國亦似有意向歐盟及日本發動貿易戰、沙地及阿聯酋的油輪遭受襲擊而令油價走勢更加波動，環球市況變得更反覆且難以捉摸。

貿易戰升溫，港股受壓一度跌穿二萬八關，儘管大市看似在二萬八找到初步支持，但跌市成交大，反彈市呈現成交不足，可見市場對這場貿易戰抱有戒心，不敢作出反擊，令一眾防守股、高息股、公用股及避險資產如黃金等轉瞬成為了投資者的資金避風港，而其中煤氣(00003)、電能(00006)及領展(00823)便在逆市走高，其防守力可見一斑。

除此之外，久違的比特幣亦突受追捧，短短幾日便由6000美元暴升三成至8000美元，瘋狂的升幅不禁讓筆者咋舌。在市況未明下，筆者建議投資者可伺機吸納公用及高息等防守力強的股票，而房託股在本港樓市現「小陽春」之際，加上美聯儲停止加息及縮表，取態轉鴿，低息有利房託股走勢，投資者亦不妨低吸。不過，近日人民幣走勢偏軟，內銀股、內房股等對人民幣滙價走勢敏感的板塊就可免則免，以減低面臨的匯價風險。

對於後市走勢，筆者預料港股短期內會維持弱勢，皆因大市本自年初漸漸復甦，卻又瞬間被政治因素所主導，投資者信心變得薄弱，入市意欲偏低，仍正常反應。中美博弈固然主宰中港股市大方向，不過「國家隊」會否大舉掃入A股托市亦成短期後市跌勢會否放緩的因素之一。可惜的是，現時大市缺乏其他利好向上的催化劑，就算「國家隊」出手救市，反彈力度相信亦有限，極其量只屬於技術性反彈，中美對貿易戰的態度及反應將繼續左右着整個大市；所以在沒有實質利好消息，短期內恒指回升的空間並不多。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。