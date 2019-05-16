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聯儲局地區官員:加息或減息理據均不充分

里士滿聯儲銀行總裁Thomas Barkin稱，雖然美國商業信心薄弱，但經濟增長強勁，通脹無壓力，聯儲局現時無須作出加息或者減息行動。亞特蘭大聯儲銀行則預計，第二季GDP增長1.1%，低於早前預期增長1.6%。

華府傳撤加墨兩國鋼鋁關稅 努欽:談判近尾聲



美國財長努欽稱，與加拿大及墨西哥接近達成解決鋼鋁關稅糾紛的共識；貿易代表萊特希澤據報稍後與加拿大外長方慧蘭討論鋼鋁關稅與《美墨加協議》(USMCA)。

特朗普宣布科技業受威脅 進入「全國緊急狀態」

特朗普簽署行政命令，宣布將美國科技行業受到外來的威脅列為「全國緊急狀態」。外界預料，緊急狀態令主要針對5G技術領先的華為集團。

美推遲汽車關稅 道指收市倒升115點



美國零售業數據遜預期，道指早段跌190點；但特朗普據報擬延遲6個月決定是否實施汽車進口關稅，財長努欽料短期內赴華磋商貿易，亦快解決加墨鋼鋁關稅爭議，刺激道指曾倒升192點，收市漲115點或0.45%；標指走高0.58%；納指攀升1.13%。蘋果股價漲1.20%；快意佳士拿、福特和通用汽車升幅介乎0.89%至1.86%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國4月零售銷售按月跌0.2%，預期增0.2%，前值由1.6%修正為1.7%；4月工業生產跌0.5%，比3月的0.2%跌幅大。

￭ 擔心英國脫歐陷入僵局，鎊兌美元尾段挫0.48%；澳元兌美元回落0.27%。

￭ 紐約期金收市報每盎斯1297.8，升1.5美元或0.1%。

￭ 美國EIA上周原油庫存意外增543.1萬桶，但紐約期油收市價仍升0.4%，布蘭特期油揚0.7%。

￭ 畢非德投資旗艦巴郡第一季末持有48.33萬股亞馬遜，按周三收市價計市值9.04億美元。

￭ 思科第三季淨利潤按年升13%，每股經調整盈利優於分析員預測。

￭ 德股高收0.9%，英股漲0.76%，法股攀高0.62%。

￭ 阿里巴巴全年盈利按年增12.25%，收入增50.58%，預計明年營收超過5000億人民幣。

￭ 路透：上海與倫敦證交所「滬倫通」今年內不太可能啟動。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.9047元，較周二紐約尾盤跌7點子。

【新股追蹤】星宇暗盤升9% 海天地悅旅收跌



星宇(02346)及海天地悅旅(01832)周四掛牌，交易資料顯示，星宇暗盤收報1.09元，較招股價升9%；海天地暗盤收市跌4.52%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報27955點，較昨日恒指收市低水314點。

￭ ADR港股比例指數報28198，較港低70點。騰訊ADR折合365.25港元，較港收市低2.34%。

￭ 高銀(00530)中標九龍啟德商業酒店地皮，中標地價111.24億元。

￭ 華僑城(03366)收購安徽合肥巢湖商住地皮，作價11.32億人民幣。

￭ 綠科(00195)按每股0.055元配售最多13.66億股，集資淨額7428萬元。