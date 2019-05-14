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發展商以招標形式賣樓，惹外界關注監管及銷售透明度問題，地產建設商會(下稱地建會)執行委員會主席、會德豐(00020)副主席梁志堅於會德豐股東會後表示，在政府尚未有明確意見時，現階段發展商先自行劃一規定，「講清楚」招標情況、價錢、佣金及優惠。

他指出，地建會較早時曾討論，會自律當單位面積超過1000平方呎才會招標發售，近日再有會員提出，也應讓不足1000方呎的特色單位(有天台花園)及3房以上單位招標出售，目前未有定案，稍後會與會員討論。

梁志堅稱：「賣到幾千萬元嗰啲，真係難賣啲、賣得遲啲。」以1000方呎單位作界線「係同空置稅掛鈎」，政府知道發展商的意向，但詳細會用什麼方式徵稅則未有公布，故「自行做咗啲嘢先，啱好唔啱好到時同我哋再傾，過千呎豪宅唔好規限用咩方式去賣……希望政府特別考慮」。

另外，地建會近日會討論不足千呎的3房豪宅能否不限銷售方式，有結論後再公布。他指出，政府短期內未必能把空置稅議案提交立法會，目前做法是發展商自行自律。

談及中美貿易戰，梁志堅認為，近期發展較白熱化，營商者都不希望糾紛僵持不下，發展下去對中美兩國及其他國家都沒有好處。對樓市肯定有影響，但未知損害程度，暫時對發展商賣樓和定價的影響不大，發展商會密切留意事態發展。香港人應對這類問題反應好快，見慣股市上落，置業自住不論樓價升跌均會入市。

至於會德豐會否趁股市跌勢回購或增持股份，他稱，某些情況下會考慮，此前亦曾回購股份，目前未有定案。