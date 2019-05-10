恒生指數公司宣布季度檢討結果，恒生指數成分股沒有變動，成分股數目固定為50隻。
恒生中國企業指數成分股，加入華潤啤酒(00291)、龍湖集團(00960)、碧桂園(02007)、安踏體育(02020)及新奧能源(02688)。
另外，剔出中國國航(00753)、華能國際(00902)、廣發証券(01776)、中廣核電力(01816)及長城汽車(02333)。
恒生綜合大中型股指數成分股，加入貓眼娛樂(01896)，成分股數目將由303 隻增加至304隻。
所有變動將於6月17日起生效。
恒生指數公司宣布季度檢討結果，恒生指數成分股沒有變動，成分股數目固定為50隻。
恒生中國企業指數成分股，加入華潤啤酒(00291)、龍湖集團(00960)、碧桂園(02007)、安踏體育(02020)及新奧能源(02688)。
另外，剔出中國國航(00753)、華能國際(00902)、廣發証券(01776)、中廣核電力(01816)及長城汽車(02333)。
恒生綜合大中型股指數成分股，加入貓眼娛樂(01896)，成分股數目將由303 隻增加至304隻。
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