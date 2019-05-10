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今日 13:26 香港財經 時事脈搏

陳帆:公屋輪候時間平穩 需時改善

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房委會公布，最新公屋一般申請平均輪候時間維持在5.5年。運輸及房屋局局長陳帆表示，相關數字屬平穩，房委會已加快建屋速度，但輪候時間需要較長時間改善。

他稱，公營房屋需求大，政府已多管齊下增加土地供應，包括增加建造公屋土地的發展密度，將原本劃為發展私人物業土地改為公營房屋土地，亦提出過渡性房屋措施。

有報道指政府擬加強規管發展商售樓手法，要求公布代理佣金，陳帆回應稱，銷監局及地監局早前作出提醒後，售樓情況已經逐步改善，銷監局會繼續留意一手樓的銷售情況，確保交易公平透明。

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