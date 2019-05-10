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今日 11:54 香港財經 港股直擊

【新股追蹤】百威亞太申請上市

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由全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆的百威亞太控股申請港上市。消息稱，百威亞太暫計劃8月掛牌，集資額或高達390億元。

券商富瑞早前發表報告指，百威英博的亞太區業務的估值或可達400億至500億美元(約3120億元至3900億港元)，若能成功分拆上市，可將百威英博的負債由現時高達1000億美元(約7800億港元)降至800億美元(約6240億港元)。

百威亞太在港交所上載初步文件，百威亞太去年盈利14.09億美元，按年增長30.83%；收入84.59億元美元，按年升8.59%。

文件披露，太古股份(00019)非常務董事郭鵬(Martin Cubbon)，以及前特首曾蔭權胞妹曾璟璇，出任該公司獨立非執行董事。

百威亞太生產、進口、推廣、分銷及出售超過50個擁有或獲許可使用的啤酒品牌，包括全球品牌百威、時代及科羅娜，以及多國品牌和當地品牌，如福佳、凱獅、Great Northern、哈爾濱及Victoria Bitter，並視中國、澳洲、南韓、印度及越南為主要市場。

摩根大通及摩根士丹利為聯席保薦人。

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