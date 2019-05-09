港股直擊 香港財經

雄踞本周熱話榜榜首必非中美貿易戰重燃莫屬。正當一眾投資者以為五月「開個靚頭」似乎不會太「窮」，及一直期待中美好消息之際；冷不提防，中美貿易戰又突然響起警號，美國總統特朗普投下重磅彈，瞬間炸散中港股市，港股本周已累挫逾千點，再度失守二萬九關，更直指28300；A股在五一長假後更曾單日下跌6%，不過美股雖然亦不見得好，但比中港則算是合理及溫和；相信本周亦繼續反覆震盪。

後市表現固然看中美貿易談判何去何從，但現時兩國之戰進行得如火如荼，要化解亦非能一蹴而就。自美國總統特朗普日前在社交網站Twitter宣布，將於本周五(10日)起對2000億美元中國貨加徵進口關稅後，中國的態度亦變得強硬，國家商務部昨日對美方的言論表示深表遺憾，更指若美方關稅措施付諸實行，中國亦會採取反制措施；其後美國《聯邦公報》亦會刊登對2000億美元中國貨品上調關稅措施的公告，由此看來，此行以副總理劉鶴為首的談判團能促成協議的機會甚微，惟盼此戰不會再惡化，雙方有意令談判延續已是「不幸中之大幸」。

話說回來，特朗普的一言一行能將股市舞高弄低已非首日之事，不過筆者對於特朗普挑選在Twitter發表相關言論的時間不得不深思，因為這正正是內地快將完結長假期後復市的第一日。至於雙方之爭結果如何，最大變數仍是特朗普，不排除他突然又發表「與習主席進行友善通話」的言論後，貿易戰又一改劣勢。此次市場因傳出貿易談判接近尾聲的消息而一味唱好股市，結果被特朗普狠狠地打了一巴，相信投資者對特朗普「狼來了」的行為再一次明白：認真便輸了。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗