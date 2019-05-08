創新藥物研發企業維亞生物(01873)明日掛牌，暗盤價收升2%。
耀才證券暗盤交易中心資料顯示，維亞生物暗盤最高曾升至4.7元，收報4.51元，較招股價4.41元，升0.1元或2.27%。一手500股，未計手續費，賬面賺50元。
維亞生物集資淨額約13.73億元，本港公開發售部分獲得超額認購105.92倍，觸發回撥機制，該部分比例增至50%，中籤率100%；國際配售部分獲大幅超額認購。
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維亞生物集資淨額約13.73億元，本港公開發售部分獲得超額認購105.92倍，觸發回撥機制，該部分比例增至50%，中籤率100%；國際配售部分獲大幅超額認購。
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