香港財經

富衛集團向長實(01113)承租尖沙咀前水警總部古蹟「1881 Heritage」內的酒店部分「1881公館」今天開幕，富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，承租1881公館，並非投資項目而是古蹟保育項目，沒有預期的回報指標。富衛希望保育古蹟回饋社區，讓更多市民前來遊覽。

他指出，已替1881公館重新裝修及提升了許多設施，亦會增加很多文化活動。今晚會首次投射3D光影滙演「海港·故事」，並會逢周五、六、日及公眾假期晚上8時30分讓港人及海外遊客欣賞。正與旅發局商量合作，往後有望落實。

對於酒店房租及預期入住率，柳志堅說，房租按市價釐定，應與以往相若，沒有估計入住率，要視乎市場反應。與長實之間的商業合作條款不便透露，屬兩間公司之間的正常合作，「冇特别因為股東關係」而有區別。富衛投入不少資源及心機作翻新及升級，創造保險新體驗，並以與社區聯繫為目的，沒有回報要求。

柳志堅表示，富衛籌辦的項目很多元化，例如支持音樂節Clockenflap、國際汽聯電動方程式賽車錦標賽(Formula E)、北極馬拉松，各種各樣，而1881則是新嘗試，有不同主題。

問及富衛上市計劃及時間表，柳志堅稱未有具體事項可以回應。至於按證公司新增「保單逆按計劃」，他說未有具體細節，正在了解當中。