香港財經

按揭證券公司宣布，旗下「HKMC退休方案」增添新產品「保單逆按計劃」，並連同安老按揭計劃及香港年金計劃推出一系列推廣優惠。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，過去幾年推出安老按揭計劃和香港年金計劃後，已協助逾萬位香港市民將超過200億元的資產，轉化成為穩定的收入，應付退休生活。保單逆按計劃令市場上再多一個能為退休人士即時提供終身穩定收入的工具，提升退休生活質素。

保單逆按計劃讓借款人以人壽保單為抵押品，提取保單逆按貸款。借款人可選擇於固定年期內或終身，每月收取固定年金，亦可提取一筆過貸款以應付特別需要。一般情況下，借款人終身毋須還款。當借款人百年歸老後，貸款機構將以人壽保單的身故賠償金額清還貸款。

保單逆按計劃將由5月30日起接受申請。

為進一步推廣「HKMC退休方案」，現推出數項優惠，包括安老按揭計劃在5月9日至11月8日，以及保單逆按計劃於5月30日至11月8日推廣期內遞交申請，而貸款於冷靜期後仍生效，借款人便可獲等值於一個月的年金作為現金獎賞。

香港年金計劃於5月9日至11月8日推廣期內，現有客戶投保，每份合資格保單可享2%保費折扣；現有客戶推薦親友於推廣期內投保，每位親友的合資格保單可享1%保費折扣等。

另外，香港年金計劃調高個人保費總金額上限至300萬元，有關措施於5月9日生效。放寬個人保費總金額上限，使保證每月年金金額能夠提高，以應付退休生活開支。