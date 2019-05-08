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今日 13:52 香港財經

陳茂波:有需要隨時推措施穩經濟

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財政司司長陳茂波在立法會審議《財政預算案》會上表示，本港在外圍不利因素下，首季經濟增長按年減慢至只有0.5%，政府會保持警覺，及時應對，如有需要，會隨時推出措施，支援企業，穩住經濟。

他又指出，在2月《預算案》預計上年度盈餘有587億元，之後政府公布上年度首11個月的盈餘達998億元，令部分議員以為實際盈餘會大幅高於預期，但政府一般在財政年度最後一個月會錄得赤字，令盈餘減少。因此，截至3月底的盈餘臨時數字是680億元，只是較預算高93億元，認為政府的預測已相當接近。

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