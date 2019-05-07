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新債王:美股欲升乏力 正處於熊市

「新債王」岡拉克認為，美股欲升乏力，當前正處於熊市；美債和財政赤字已瀕臨失控；美中達成貿協前，華府向中國貨加徵關稅的機會料逾50%。

儲局副主席:貨幣政策恰當 無意調整利率



聯儲局副主席克拉里達稱，美國貨幣政策沒有偏緊或偏鬆。副主席夸爾斯指出，局方對通脹水平滿意，又稱企業債務上升不等同次按危機重現。

關注伊朗活動頻繁 美國務卿突到訪伊拉克



美國國務卿蓬佩奧突然到訪伊拉克巴格達，稱關注伊朗近期活動增加，可能對伊拉克主權構成影響。

道指曾瀉648點 收市仍挫473點



美國貿易代表萊特希澤稱，周五凌晨零時1分起將提高中國貨關稅，儘管中國證實副總理劉鶴仍會赴美談判，卻不能挽回投資者信心，美股道指一度插648點，收市跌473點或1.79%；標指挫1.65%；納指曾瀉2.76%，收市跌1.96%。Caterpillar和蘋果分別跌2.26%和2.70%，波音下滑3.87%。

外圍焦點簡訊

￭ Lyft公布上市後首份季度業績，收入升95%，勝預測。

￭ 美滙指數尾段升0.01%，報97.56；美元兌歐羅漲0.07%。

￭ 紐約期金升1.8美元，收報每盎斯1285.6美元。

￭ 布蘭特期油挫1.9%，收報每桶69.88美元；紐約期油跌1.4%。

￭ 英國、德國、法國股市都低收約1.6%。

￭ 歐盟報告下調歐羅區大部分經濟體今明兩年增長預期，德國全年降至0.5%。

￭ 外電：一旦美國提高中國貨關稅，中方準備向美國貨加徵報復關稅。

￭ 新華社時評文章稱，對於中美貿易戰，中國一直是不願打、不怕打、必要時不得不打。

新濠博亞娛樂首季淨收入跌25%



新濠國際(00200)美國上市附屬新濠博亞娛樂第一季應佔淨收入1.17億美元，按年減少25.03%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28668點，較昨日恒指收市低水695點子。

￭ ADR港股比例指數報28925點，較港收市低437點。

￭ 會德豐地產牽頭財團125.9億元奪啟德4C區2號住宅地皮，每方呎樓面地價19636元，創九龍東新高。

￭ 億京大埔海日灣II加推307伙，呎價15140至22399元。

￭ 平安好醫生(01833)獲控股股東之一平保(02318)透過附屬增持約2%。

￭ 光大水務(01857)周三掛牌，交易資料顯示，暗盤以最低價2.94元收市，較招股價跌1.67%。

￭ 裕元(00551)售美國服裝設計進口銷售業務Texas Clothing，料淨獲約1.06億美元。

￭ 拉夏貝爾(06116)以代價2億人民幣，售內地服飾網商黯涉54.05%股權。

￭ 江山控股(00295)售浙江湖州100兆瓦太陽能發電廠，作價4.13億人民幣。

￭ 消息：建業集團考慮將物業管理部門分拆在香港IPO，集資最少1億美元。

￭ 去年從新龍國際(00529)分拆的新龍酒店，向港交所遞交上市申請。