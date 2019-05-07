今日 03:32
香港財經
港股直擊
夜市期指收報28668點，跌438點，較昨日恒指收市29363點，低水695點，成交49513張。
夜市國指期貨收報11006點，較昨日國指收市低水255點。
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超級財團呎價1.96萬奪啟德地王
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Ex-finance chief John Tsang on the frontline of innovation
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會德豐財團逾125億奪啟德4C區2號地
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鄭若驊:修刑事司法管轄權難處理台殺人案
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人民日報:關稅大棒非靈丹妙藥
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