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九倉置業(01997)主席兼常務董事吳天海於股東會上表示，今年4個多月以來，市場大勢不及去年強，今年首季整體零售與去年同期相比弱很多、有所倒退，雖然旗下尖沙咀海港城仍跑贏大市，零售額尚有單位數增長，但大市放緩之下，始終都受到影響。銅鑼灣時代廣場業務希望能陸續改善，在競爭環境改變下，銅鑼灣整體市況表現較尖沙咀差，尖沙咀近一年多以來持續跑贏大市，而銅鑼灣則與大市走勢相若。

吳天海表示，除人民幣滙率走勢，利率也是影響盈利的其中一部分，早前利率輕微上升後近期已較穩定，但仍比去年首季為高，加上中美摩擦的局面又再模糊，會持續多久及對消費、經濟的影響程度難料。九置首季業務仍有增長，但無法承諾餘下三季的表現。

有股東問及派息比率僅65%，餘下35%資金的用途，吳天海稱，短期會先用於減債，並會尋找新投資機遇，希望物色新的大型投資，規模以十數億元計的中心區項目，但可遇不可求，市場競爭好大，回報不達標便沒有繼續叫價。會德豐(00020)銷售的商場規模較細，並不適合九置的發展。

對於馬哥孛羅香港酒店及海洋中心的重建計劃，吳天海稱，兩個重建計劃均獲政府批准，會保留圖則，未有落實時間，因為就整體布局考慮，局部停業重建會對現有商場人流及租戶組合有影響，而商場競爭好大，擔心對手趁機搶走租戶，故要留待適當時候才進行。

他又指出，旗下港威豪庭聽濤閣改成寫字樓，總樓面36萬方呎，預期今年中落成，目前租務情況理想，今年未會帶來業績貢獻，佔海港城面積少於10%，影響不大。