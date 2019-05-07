財政司司長陳茂波表示，美國總統特朗普近日揚言對中國貨再加徵關稅，相關言論令市場感到意外，對金融市場亦造成波動。不過，在中美貿易談判過程中，有起伏及波折在所難免，本港必須做好兩手準備。
他續稱，中美貿易戰對相關行業衝擊較大，但整體風險可控，目前本港金融市場及銀行體系仍然健康，但證券市場波幅難免，最重要是結算公司及券商財政穩健。
陳茂波又指出，政府已得到立法會批准發行總額1000億元的綠色債券，首批發行金額視乎市場反應而定，金管局亦將就發行綠色債券展開路演。
今日 13:02 香港財經
財政司司長陳茂波表示，美國總統特朗普近日揚言對中國貨再加徵關稅，相關言論令市場感到意外，對金融市場亦造成波動。不過，在中美貿易談判過程中，有起伏及波折在所難免，本港必須做好兩手準備。
他續稱，中美貿易戰對相關行業衝擊較大，但整體風險可控，目前本港金融市場及銀行體系仍然健康，但證券市場波幅難免，最重要是結算公司及券商財政穩健。
陳茂波又指出，政府已得到立法會批准發行總額1000億元的綠色債券，首批發行金額視乎市場反應而定，金管局亦將就發行綠色債券展開路演。
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