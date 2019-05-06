訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 09:29 中國財經 香港財經

債券通4月成交額按月增4%

放大圖片

中國外滙交易中心公布，4月「債券通」共有134家境外機構投資者通過債券通渠道入市，交易量達1169億元(人民幣．下同)，較3月份的1124億元，增長4%。

當月全球投資者持續淨買入中國債券達356億元。

截至今年4月底，「債券通」境外機構投資者數量845家。在「債券通」渠道下，4月迎來首批瑞典和荷蘭投資者，範圍擴展至全球27個國家和地區。

4月日均交易量超過53億元。其中，政策性金融債成交591億元，同業存單成交301億元，分別佔月交易量的51%及26%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。