港股直擊 香港財經

面對大市自今年起一洗頽風，耀才證券(01428)於4月進行一項有關散戶對中港股市前景的問卷調查，共收集逾3000份有效問卷。受訪散戶認為，主導今年恒指走勢的三大因素分別為：中美貿易戰(36%)、美國暫停加息和縮表(19%)，以及中國減稅、降費和降準(16%)，基於現階段中美貿易談判暫取得良好進展，加上中美傾向寬鬆的財政政策以刺激經濟，有52%的受訪散戶預期，港股將維持在29000點至31000點水平，反映現時投資者對後市表現存有一定的信心。

耀才證券舉辦大型講座，出席的豐盛金融資產管理董事黃國英指出，隨着中國經濟數據有所改善，市場預計中國寬鬆政策毋須再加大力度，因此指數重磅的資源、內房和內銀走勢相對較弱，估計指數不易再大升，而港股指數升浪暫時應該告一段落，進入整固階段。市底依然不差，雲計算和5G話題繼續熱炒，可見市場投機興趣依然濃厚，只是市場將會非常兩極化，強股弱股分差將會更加明顯。另外，中國減稅措施有助推動消費，因此依然長期看好消費股。

美股方面，第一季業績普遍勝過預期，尤其是龍頭科技股，但個別公司如3M、Caterpillar和AT&T在公布業績後大幅回落，傳統舊經濟股亦似乎會較弱。總括而言，美國同樣是兩極化，但由於科技及零售兩大龍頭板塊強勁，因此指數尋頂機會仍然偏高。

美股隊長吳瑞麟表示，標普500指數於4月23日再創歷史新高，自去年10月以來的調整浪宣布終結。是次升浪全面，創52周新高的標普成分股數目，遠多於創52周新低者。百花齊放的升勢，有望持續至下半年。

紀惠集團副主席及行政總裁湯文亮表示，樓市一如所料，在春節之後出現小陽春，但大眾或未必能夠預料得到小陽春持續，樓價繼續上升，而且還沒有停止跡象，升破去年樓價高峰是指日可待。