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今日 12:24 港股直擊 香港財經

東亞小股東對派息不滿意

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東亞銀行(00023)今早舉行第100屆股東周年常會，有多名小股東在股東會前表示，對東亞的派息仍不滿意。

其中一名股東葉女士希望東亞能被收購，「本地銀行只剩幾間，一定要合併」，她於20多年前購入東亞股份，認為東亞目前股價未如理想，不及恒生(00011)及中銀香港(2388)。

另有小股東李先生表示，希望東亞派息有進一步改善。他認為東亞管理層表現太過保守，應該增加投資，如增加在地產方面的投資。

小股東王女士及鄭女士認為，管理層要進一步改善，努力將業務搞好。

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