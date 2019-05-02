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白宮:中美下周貿談後 習特或碰頭



美國白宮發言人稱，下周中美經貿磋商之後，總統特朗普和中國國家主席習近平將決定是否會面，以敲定貿易協議。

美制裁伊朗或掀增產潮 布油曾跌穿70美元



美國周四起取消對伊朗原油制裁的豁免，市場關注油組成員或增產以填補伊朗供應減少，紐約期油盤中曾插逾4%，收市仍挫2.8%；布蘭特期油跌2%，一度失守70大關。

聯儲局減息機會微 金價創近半年新低



美國減息可能性下降，美元滙價攀升，拖累金價下滑至去年12月底以來最低位，紐約6月期金收市跌12.2美元或1%，每盎斯報1272美元。

減息落空債息揚 道指收市挫122點



美國聯儲局議息後，減息憧憬降溫，10年期債息曾抽升5個基點，高見2.55厘，拖累道指最多挫249點，收市仍跌122點或0.46%；標指下滑0.21%，銀行指數倒升0.48%；納指回吐0.16%。陶氏杜邦首季純利按年跌28%，第二季度營收指引遜預期，股價瀉6.11%；油股埃克森美孚和雪佛龍分別倒退1.75%和1.21%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國工人生產力第一季升3.6%，遠勝預期，這令單位勞工成本增長放慢，意味通脹續受壓；首次申領失業救濟人數上周保持在23萬人，較預期差；3月工廠訂單彈升1.9%，高於估計。

￭ 美元呈強，美滙指數尾段升0.22%，報97.83；美元兌歐羅升0.18%，兌日圓漲0.11%。

￭ Tesla擬發售股債，共融資約20億美元。行政總裁馬斯克傳有意認購。

￭ 美國商會高層稱，華府可望爭取到中國在雲計算市場准入作出比預期大的讓步。

￭ 英倫銀行維持指標利率0.75厘不變，符預期；上調首季GDP增速預測至0.5%。

￭ 英國股市收市跌0.46%；德國升0.01%；法國跌0.85%。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7460元，較周三紐約尾盤跌124點子。

4月八屋苑綠表價破頂



房委會資料顯示，4月第二市場公屋及居屋暫時成交雖然按月下跌，但樓價持續上升，最少8個居屋屋苑的綠表樓價或呎價創新高。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29531點，較昨日恒指收市低水413點。

￭ ADR港股比例指數報29762點，較港收市低181點。

￭ 會德豐地產旗下將軍澳日出康城7A期MONTARA收票再創新高，至今已錄得逾1.4萬張入票。

￭ 新世界(00017)及恒地(00012)合作發展的何文田瑧樺周六盡售推全盤240伙，消息指暫累收逾2300票，超購逾8.5倍。

￭ 億京大埔海日灣II周六發售366伙，周四截票，兩日累收逾700張票。

￭ 市場調研機構稱小米(01810)首季智能手機出貨量減少13%，至1050萬部。小米發通告澄清數據有誤，期內出貨量逾2750萬部。

￭ 勒泰(00112)以總代價5.1億元，向主席購農產品批發及倉儲業務。

￭ 北控水務(00371)持有35%股權的北控城市資源，計劃主板上市。

￭ 律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶為主席兼大股東的安樂工程，捲土重來遞交上市申請。