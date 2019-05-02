香港財經

對於近日有媒體就新鴻基地產(00016)與元朗山貝村協議的報道，新地重申，該協議在合法、合情，公開、透明的基礎上進行，並由雙方各自的律師代表見證下達成和簽署，過程完全公開透明。

新地十分重視項目與周邊鄰舍的關係，積極照顧各持份者的需要，故在發展采葉庭項目期間，顧及良好的睦鄰關係和山貝村村民的福祉，經雙方商討後，於1997年承諾給予315萬元及一幅土地予山貝村全體男女村民，作為公司發展項目對周邊村民構成潛在影響的合理補償。

該筆補償在當年已由山貝村時任合法村代表簽署收妥。據了解，該筆款項仍託管在山貝村相關代表的聯名銀行戶口中，並已滾存至超過700萬元。另外，土地轉讓方面，過去20多年，新地不下10次(包括多次以書面形式)催促山貝村村代表盡快完成土地轉讓的正確程序，惟有關村代表至今仍未簽署轉讓該土地的契約，土地轉讓手續因此一直未能完成。

新地強調，集團隨時準備，並樂意依照有關承諾，將該土地轉贈予山貝村村民，由其合法村代表或指定的被提名者接收業權，所以不存在有村代表須向新地追討一事。

就有關村民是否知悉協議，山貝村合法村代表於2017年5月21日發出的「山貝村召開會議通告」中，提及有關補償款項已被有關原居民村代表接受，所以相信村民是知悉有關安排。