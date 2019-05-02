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今日 17:17 香港財經

張恒春藥業擬赴港整體上市

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內地傳媒報道，張恒春藥業董事長王偉傑表示，該公司正在準備將整體業務赴港上市事宜，馬上進入審計階段。據悉，如果一切順利，該公司上市事宜或將在今年底實現。

他續稱，港股市場與國際更為接近，對於企業來說，可以獲得更多的國際資源。另一方面，企業一般從籌備到決定上市約需要3年半至4年的時間。倘若在境內上市，還需要時間排隊，所以決定在境外上市。

王偉傑指出，目前該公司正在洽談一些併購重組，涉及產品和市場網絡資源的整合，該公司成功上市後，部分融資也將用併購上。

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