香港財經

金融管理局副總裁李達志表示，現時沒有計劃取消香港銀行同業拆息(HIBOR)，港元隔夜平均指數(HONIA)將會與HIBOR同時在市場出現，即使HIBOR維持不變，但本港也要為倫敦銀行同業拆息(LIBOR)一旦淡出而做好準備。

李達志在《匯思》中撰文指，香港財資市場公會早前建議採用HONIA為HIBOR的備用參考利率，現正就優化HONIA的一些技術性建議向業界進行諮詢。但由於HONIA的計算基礎和HIBOR略有不同，亦只有隔夜利率指標，缺乏像HIBOR有1個月、3個月等較長期基準，所以轉用HONIA前還需要克服一些技術困難。

他指出，雖然全球利率基準改革牽涉到HIBOR，但市民毋須對此過度擔心，香港現時沒有計劃取消HIBOR。現時使用HIBOR計價的貸款，亦不會受影響，但假如市場上逐漸出現更多以HONIA定價的產品，將有助減少一旦HIBOR因為市場環境改變而消失所引起的影響。

李達志續稱，香港銀行去年底持有LIBOR計價資產達3.8萬億元。金管局3月初已去信香港銀行，提醒它們必須做好充足的準備工作，包括量化和監察受影響的財務合約、識別和評估主要風險、制定應對計劃，以及密切留意香港和國際利率基準改革的最新發展，務求在備用參考利率一旦取代同業市場拆息時，銀行能夠順利過渡。

金管局會與業界繼續保持緊密溝通，致力令有關工作得以順利和適時推展。