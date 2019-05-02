香港財經 中國財經

據ACCA(特許公認會計師公會)香港分會一項有關粵港澳大灣區人才流動的調查顯示，香港人才傾向於留駐本地工作，內地人才則青睞於離開家鄉異地求職。目前在香港居住和工作的香港受訪者中，41%表示不會考慮去大灣區的另一城市工作。

351來自香港及華南地區的受訪會員中，197名(56%)受訪者來自香港，154名受訪者(44%)來自華南地區。在香港的受訪者中，目前有74%在本地工作，20%出於工作需要往返於香港與其他城市之間，僅有6%在香港之外工作。

目前68%的內地受訪者在其家鄉城市以外的地方工作，24%留在家鄉城市工作，其餘8%則需要在家鄉和其他城市之間往返。

對於年齡在40歲以下的香港年輕受訪者而言，提高大灣區人才流動性的最佳激勵措施首選是交通和住屋補貼，其次為針對主要開支實施稅收減免。這反映香港的高樓價正在影響着年輕專業人士。

ACCA粵港澳大灣區諮詢委員會建議，香港特區政府帶頭與其他省政府合作，開展深入研究和調查，詳細檢視每一城市的實力和人才需求，讓各城市能夠完善自身優勢吸引不同範疇的世界各地人才。大灣區內11座城市中的大型企業面向在校大學生及職場新人建立短期實習專案，將促進這些城市之間的人才獲取和交流。