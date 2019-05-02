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【國際早班車】中美下周五或宣布達成貿協

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中美據報下周五或宣布達成貿協

CNBC報道，美國與中國「可能」在下周五宣布達成貿易協議。外電稱，中美在知識產權和強制技術轉移等問題取得進展，但協議執行機制和取消關稅時間表成為癥結。

鮑威爾:加息或降息可能同存 未有明顯偏向

美國聯儲局議息後維持利率不變，符合市場預期。主席鮑威爾會後對記者稱，局方認為加息或降息可能性均存在，暫未見明顯傾向，預料利率將會較長時間維持不變。

聯儲局維持利率不變 符合預期

聯儲局議息後維持聯邦基金利率在2.25%至2.50%，會後聲明稱整體通脹和核心通脹都下滑，但局方將「保持耐心」。此外，聯儲局將超額存款準備金利率(IOER)由原本的2.40%，下調至2.35%。

鮑威爾為減息憧憬降溫 道指收挫162點

聯儲局議息聲明公布後，美股三大指數維持原有升勢。惟鮑威爾的言論為減息憧憬降溫，美股轉跌，道指以近全日低位收市，下滑162點或0.61%，最多曾升96點；標指一度升0.28%，再創新高，收市轉挫0.75%；納指收市插0.57%，一度抽高0.62%。蘋果收市漲4.91%，盤中曾飆7.29%。

高通上季業績勝預期 市後股價跌

高通第二季淨賺6.63億美元，每股經調整盈利優於分析員預測。第三季將把從蘋果獲得的和解金入賬，和解收益介乎45億至47億美元。

焦點簡訊

￭ ADP美國4月增加27.5萬個私企職位，數據遠勝預期。ISM製造業指數4月跌至52.8；美國3月建築開支挫0.9%，跌幅比預期高逾一倍。
￭ 美元先跌後回升，美滙指數尾段漲0.16%，報97.68，盤中曾低見97.15。
￭ 紐約期金收市反覆微跌1.5美元，每盎斯報1284.2美元。
￭ 美國原油庫存上周增加993萬桶，升至2017年9月以來高位，紐約期油收市跌0.5%；布蘭特期油升0.2%。
￭ Fitbit首季淨虧損7950萬美元，每股經調整虧損15美仙，少於分析員預測的虧損22美仙；期內收入勝預期。
￭ 英國股市收跌32點或0.44%。法、德股市因假期休市。
￭ 英國首相文翠珊決定撤除國防大臣韋廉信職務，他涉及華為洩密事件。
￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7336元，較周二紐約尾盤漲34點子。
￭ ADR港股比例指數報29624點，較周二恒指收市低75點。
￭ 億京旗下大埔海日灣II周四單日收票逾450張，以周六發售366伙計，已獲超購。

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