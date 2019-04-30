香港財經

金管局公布負資產住宅按揭貸款的最新調查結果，負資產宗數由去年第四季的262宗，減少至今年第一季的44宗。

這些個案涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

負資產住宅按揭貸款涉及的金額由去年第四季的11.9億元，減少至今年第一季的2.3億元。

負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由去年第四季的5800萬元，減少至今年第一季的600萬元。

銀行自從2011年第一季起，並無錄得任何拖欠3個月以上的負資產住宅按揭貸款紀錄。