香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，但仍企穩2.1厘水平，報2.11071厘，較周一低0.00536厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報2.36175厘，較周一升0.63389厘；1星期拆息回落至2.18429厘；兩星期拆息回落至2.17071厘；3個月拆息則上揚至2.08179厘，連升6日。

長息方面，半年期拆息走高至2.11821厘；1年期拆息回落至2.3225厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8443。