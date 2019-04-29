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庫德洛:通脹放緩或導致聯儲局減息

美國白宮經濟顧問庫德洛稱，聯儲局官員曾經提及未來有可能調低通脹目標，此舉意味局方的時間表存在可能減息的機會。

谷歌母企季度盈利與收入遜預期 市後股價插逾7%



谷歌母企Alphabet第一季度每股盈利9.5美元，遜於分析師預期的10.1美元；期內營運收入也少過預期，增長速度創下近3年最慢。Alphabet市後時段股價曾插逾7%，全日收市則揚1.47%。

IS領袖5年來首度露面 巴格達迪籲復仇



極端組織「伊斯蘭國」(IS)發布領袖巴格達迪的視頻短片，他在短片中提到，發動斯里蘭卡復活節恐襲，是為報復最近在敍利亞東部巴古茲鎮戰事犧牲的IS戰士。

消費強勁 標指納指續創收市新高



美國消費數據強勁，財長努欽樂觀暗示中美下周後期就能達成貿協，加上今季美企業績整體表現暫不俗，市場亦預期聯儲局本周議息後應按兵不動，推動美股標指和納指連續第二個交易日齊創收市歷史新高，分別漲0.11%和0.19%；道指升11點或0.04%，全日高低點數只相差逾81點。高盛和摩根大通分別漲1.89%與1.44%，英特爾回落2.52%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月個人支出按月升0.9%，勝預期，創逾9年半最快增速；個人消費開支平減指數(PCE)按月計沒變動，按年升1.6%，是14個月來最小按年增幅，反映通脹壓力續低迷。

￭ 美滙指數尾段回落至97.85，跌0.19%；美元兌歐羅跌0.31%，兌日圓升0.1%。

￭ 市場避險情緒降溫，紐約6月期金跌7.3美元或0.6%，每盎斯收報1281.5美元。

￭ 紐約期油微漲0.3%，每桶收報63.5美元；布蘭特期油跌0.2%。

￭ 英股收市彈0.17%；德股攀升0.10%；法股回升0.21%。

￭ 瑞典Spotify首季收入升33%，優於預測。次季末的月費用戶登記人數突破1億。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7389元，較上周五紐約尾盤跌3點子。

阿里近20億與聯邦證券集體訴訟達和解

阿里巴巴及部分現任和前任高層，據報上周五同意支付2.5億美元(約19.5億港元)，就聯邦證券集體訴訟達成和解。訴訟涉及阿里巴巴存在的一些問題，如銷售侵權商品、不合格商品和假冒偽劣產品等。

本地焦點簡訊

￭ 夜市5月期指收報29681點，較昨日恒指收市低水212點。

￭ ADR港股比例指數報29883，較香港低9點。

￭ 會德豐地產將軍澳日出康城7A期MONTARA，截至周一晚9時，累收票逾7000張，按已推出372伙計，超購17.8倍。

￭ 新世界(00017)及恒地(00012)合作發展的何文田瑧樺截至周一晚暫累收逾1100票，按已公布的兩張價單計超購近4.8倍。

￭ 萬科企業(02202)首季盈利按年增25.23%；房地產業務實現合同銷售面積和合同銷售金額，按年分別降11.8%和3.1%。

￭ 建行(00939)首季多賺4.2%；期內利息淨收入增4.46%，手續費及佣金淨收入增13.44%；不良貸款率1.46%，與上年末持平。

￭ 招行(03968)第一季多賺11.32%。

￭ 交行(03328)去年盈利按年增4.85%，末期息每股0.3元人民幣；

￭ 民行(01988)首季盈利按年增5.69%；利息淨收入升39.9%；不良貸款率比上年末降0.01個百分點。

￭ 人保(01339)首季多賺12.13%。

￭ 中建材(03323)首季多賺1.76倍。

￭ 中信証券(06030)首季多賺58.29%。

￭ 廣汽(02238)首季淨利潤按年跌28.4%。

￭ 中興(00763)第一季轉賺8.63億人民幣；去年同期虧損54.07億人民幣。

￭ 鞍鋼(00347)第一季淨利潤按年跌78.19%。

￭ 中鋁(02600)首季盈利按年增46.11%。