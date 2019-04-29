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獨立股評人David Webb昨晚在網誌上發文，指至少有4隻謎網股，持有或曾持有另一謎網股康宏環球(01019)管理的所謂「基金」。其中造成至少2名投資者幾乎完全減值損失。現在，在損失發生後，康宏提出以超過33個月分期付款方式購買部分或全部股份。

4隻謎網股分別是權威金融(00397)、國農金融投資(08120)、匯財金融投資(08018)及寰宇娛樂文化(01046)，權威金融持有該基金約43.25%，寰宇佔21.03%，國農金融投資持有7.81%，而匯財則持有3.82%。

文章指出，該所謂的「基金」名為Promising Social Media Private Equity Fund(PSM)，管理人為康宏基金管理(CFM)，單一投資是一家身份不明的香港社交媒體公司55%持股。

權威在今年3月11日發出公告，指出作為基金股份持有人之一的康宏財務，提出購入由權威持有的股份。可是卻無提及CFM由康宏全數持有。權威再於3月29日發出公告，指出康宏只向其支付了代價總額十二分一，餘款至2021年12月底，分33期支付。

Webb於文章最後向監管機構提出4條問題。首先權威金融通告指出，其對PSM股份的出價的條件是6名股東接受同樣的條件，但Webb指目前只找到2名賣家及4名持有者，詢問其他賣家及持有者是誰。

第二，PSM的單一投資是哪家公司；該「基金」於2017年後以什麼作價出售該資產。

第三，鑑於匯財金融投資及寰宇娛樂文化對其PSM的投資都幾乎完全減值，Webb質疑兩者是否都是向康宏子公司出售PSM股份的6名賣家之一。

最後，Webb提出，為何康宏要花33個月的時間來支付PSM的交易作價。