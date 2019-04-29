截至4月24日止，駿隆強積金綜合指數4月回報1.4%，強積金人均回報2663元。
今年初至今，駿隆強積金綜合指數回報9.82%，人均回報18678元。
三大主要指數中，4月股票基金指數升2.11%；混合資產基金指數升1.65%；固定收益基金指數跌0.06%。年初至今回報分別為14.77%、10.2%和1%。
駿隆集團表示，受惠於中美貿易談判的良性進程及美聯儲維持鴿派立場，環球股市上升勢頭持續。環球經濟基本面維持穩健，惟歐羅區增長前景較不明朗。美國利率曲線持續呈現倒掛，預期市場將繼續波動。
今日 13:19 香港財經
截至4月24日止，駿隆強積金綜合指數4月回報1.4%，強積金人均回報2663元。
今年初至今，駿隆強積金綜合指數回報9.82%，人均回報18678元。
三大主要指數中，4月股票基金指數升2.11%；混合資產基金指數升1.65%；固定收益基金指數跌0.06%。年初至今回報分別為14.77%、10.2%和1%。
駿隆集團表示，受惠於中美貿易談判的良性進程及美聯儲維持鴿派立場，環球股市上升勢頭持續。環球經濟基本面維持穩健，惟歐羅區增長前景較不明朗。美國利率曲線持續呈現倒掛，預期市場將繼續波動。
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