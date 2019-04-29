香港財經

港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升抵2.11厘，報2.11607厘，較上周五高0.015厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.72786厘，較上周五彈0.085厘；1星期拆息回升至2.20857厘；兩星期拆息上揚至2.19929厘；3個月拆息則連升5個交易日，至2.06464厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.11679厘；1年期拆息走高至2.32429厘，連升6日。

港滙方面，截至上午11時28分，港元兌美元報7.8438。