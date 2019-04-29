香港財經

花旗銀行公布今年第一季市民置業意向調查結果顯示，認為香港樓價在未來12個月上升的比例較上季增加，而對置業興趣的比例亦有所上升，年輕及單身一族置業興趣比整體較濃。

調查顯示，認為香港樓價在未來12個月上升的受訪者比例，由去年第四季的18%上升至今年第一季的42%，相關比例升幅顯著。反觀認為樓價會下跌的受訪者比例則由去年第四季的57%，大幅下降至今年第一季的24%。

儘管市民觀望未來樓價上升，受訪者對置業的興趣不減反增。今年第一季有26%的受訪者表示，現時對置業感非常感興趣或頗感興趣，比例創調查新高。

在年齡組別21至29歲的受訪者當中，有37%表示，現時對置業非常感興趣或頗感興趣，較去年第四季的19%增加，近三分之一年齡介乎30至44歲的受訪者亦指現時對置業非常感興趣或頗感興趣。

調查結果亦顯示，在未婚的受訪者當中，有31%對置業非常感興趣或頗感興趣，反映在不同組別的受訪者當中，年輕及未婚市民渴望置業。

結果顯示，認為現時不是置業好時機的受訪者比例，由去年第四季的67%，回落至今年第一季的57%，比例仍屬大多數。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，市民對樓市看法有所逆轉，估計樓價會在未來一年上升。在預期樓價會攀升的情況下，市民對自身的置業負擔能力難免信心減弱。