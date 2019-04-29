香港財經

星展集團公布，星展香港首季純利3.7億元(坡元．下同)，按年跌15%，按季則增長12.46%。

期內，總收入7.07億元，按年跌1.94%，按季則升1.29%。

倘撇除去年8600萬元的投資收益，純利則按年升6%，總收入按年升11%。

期內，淨利息收入4.76億元，按年增長18.41%，基於貸款增長，以及淨息差由去年同期的1.87%擴闊至2.05%；淨費用及佣金收入1.57億元，按年跌5.42%；其他非利息收入7400萬元，按年跌51.63%。