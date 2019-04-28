香港財經 時事脈搏

財政司司長陳茂波在最新的網誌中談及對首季經濟形勢的看法。他指出，在中美貿易摩擦和其他不利因素影響下，環球經濟今年開局欠佳。雖然美國經濟第一季增長超出預期，但當中有相當部分是受庫存上升帶動，私人消費及固定投資的增長均現減慢；歐羅區及亞洲經濟體的數據亦未如理想。在這樣的大環境下，香港的經濟增長在第一季亦好不到那裏。

他表示，按目前已得數據來看，加上去年第一季經濟強勁增長所造成的高基數效應，今年第一季香港經濟按年增長率會再比去年第四季減慢，預料僅會有輕微增幅。本港去年第四季經濟按年增長1.3%。

不過，陳茂波提到，不用對經濟過分悲觀，外圍及本地近期不乏正面的發展。內地經濟於3月回穩，支持第一季國內生產總值實質增長6.4%，增長勝於市場預期。此外，今年以來中美貿易談判進展消息正面，據報有望達成協議，將能提振環球經濟氣氛，有利香港經濟增長。

本地方面，就業市場仍然堅挺，今年第一季的失業率維持在2.8%的低位，對本地的消費應有穩定作用。此外，本港大型企業營商氣氛最近有明顯的相對改善，中小企營商信心也有回穩的跡象。

他表示，在年初制訂《財政預算案》時，預測今年香港經濟會有2-3%的增長。假若中美雙方真的如市場預期，在短期內達成貿易協議，環球經濟和本港經濟可望在今年稍後時間有所改善。

然而，陳茂波亦提醒市民不能過分樂觀，因為外圍環境仍有種種不確定性。中美雙方關係往後依然難免起伏，或會不時為環球經濟帶來波動。此外，其他不明朗因素包括英國脫歐等也須留意。雖然年初至今環球股市顯著回升，但金融市場亦可以隨着各種風險因素的變化而隨時逆轉，要保持警惕。