香港財經

政府今日公布，再度委任魏建新出任證監會法規執行部執行董事，任期3年，由今年5月3日至2022年5月2日。

財政司司長陳茂波表示，魏建新對證監會的工作貢獻良多，期待他在新的任期內繼續為證監會服務。

同時，政府亦委任5名新成員加入證監會諮詢委員會，並再度委任7名現任委員。所有任命為期2年，由今年6月1日至2021年5月31日。

新委任成員成員包括陳旭陞、潘詠年、黃慧敏、嚴玉瑜和嚴樂居；至於即將卸任的委員，分別是區景麟、Prudence Ann Bennett、孫瑋、馬雪文及魏永達。