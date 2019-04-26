香港財經

金管局總裁陳德霖將於10月退休，他在2018年報表示，去年是全球金融危機發生十周年，十年間國際政經形勢經歷巨大轉變，2017年金融市場表現是「喜出望外」，而去年或許可以形容為「先喜後悲」。儘管外圍形勢波動難測，香港金融體系仍然保持穩健，貨幣市場運作暢順無阻，而聯繫滙率制度亦成功應對資金流出港元的考驗。

他續稱，水能載舟，也能覆舟。十年來，金管局為金融特別是銀行體系穩定做了大量防震、抗震工作，目的就是一旦風暴來襲時，香港能抵受衝擊和盡快復元。金融穩定與發展可說是一幣兩面：必須守住穩定的底線，才有發展的基礎和條件。

陳德霖稱，金管局在2009至2017年間共推出八輪逆周期措施，這些措施成效顯著，新造住宅平均按揭成數由2009年的64%降至去年底的46%；平均供款與入息比率亦由2010年的41%下調至去年底的34%。年內銀行信貸錄得4.4%的溫和增長，整體資產質素維持良好，零售銀行不良貸款比率進一步降至0.5%，遠低於國際及本港歷史平均水平。去年銀行業盈利持續增長，整體股東權益回報率連升兩年至13%。

「轉數快」方面，他透露，推出半年以來，登記紀錄已逾258萬個，日均交易量達6萬宗，平均每宗金額分別2.07萬港元和3.8萬元人民幣。談及《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，陳德霖稱，會繼續與內地部委研究擴大政策空間，例如擴大雙向資金池的使用，便利企業開展跨境業務，以及促進跨境投融資活動。