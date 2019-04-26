香港財經

恒生銀行(00011)公布，委任王美琪為傳訊及企業可持續發展總監，以及執行委員會委員，5月1日起生效。

王美琪會接替將退休的張樹槐，張樹槐將會擔任行政總裁高級顧問，繼續支持恒生發展。

恒生副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，感謝張樹槐於25年來對恒生的服務和貢獻，並相信王美琪會繼續推動該行的傳訊策略及多元化的社區關係項目。

王美琪現時擔任香港理工大學的策略企業傳訊客座助理教授，之前曾任職明珠台主播、港鐵(00066)及新昌集團(00404)。