香港財經

港元拆息(HIBOR)個別發展，其中與樓按相關的1個月HIBOR微跌，但仍企穩2.1厘，報2.10107厘，較周四低0.01929厘。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.64286厘，較周四跌0.25607厘；1星期拆息回落至2.19厘；兩星期拆息下跌至2.12214厘；3個月拆息則升至2.05964厘。

長息方面，半年期拆息上揚至2.10997厘；1年期拆息走高至2.3225厘。

港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8439。