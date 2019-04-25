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特朗普:很快在白宮接待習近平



特朗普稱，將於短期內在美國白宮接待習近平，他的言論暗示，中美貿易談判或將完成簽署協議。

英特爾業績預測欠佳 市後股價曾挫9%



英特爾首季淨利潤按年跌10.8%，集團預測第二季盈利與收入，均大幅低於分析員估計。市後時段股價曾跌9%，全日收市下滑1.89%。

亞馬遜首季每股賺7.09美元 遠勝預期



亞馬遜首季每股賺7.09美元，遠勝預期4.72美元，去年同期為3.27美元。不過，集團預期第二季度淨銷售額較市場預期差，增速創逾四年新低。亞馬遜市後時段股價一度抽升2.7%，其後轉跌。

道指低收逾百點 納指創盤中新高



美國3M業績差，調低盈利預測兼裁員2000人，股價急跌12.9%，拖累道指曾挫286點，收市仍跌134點或0.51%；標指反覆微跌0.04%；納指盤中再創歷史新高升0.62%，收市揚0.21%。微軟盈利勝預期，股價曾升5.09%，市值突破1萬億美元，收市仍漲逾3%；Facebook績後股價高收5.8%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國3月耐用品訂單按月增2.7%，遠勝預期。上周首次申領失業救濟人數23萬人，按周增3.7萬人，預期增至20萬人。

￭ 美滙指數曾再創兩年高位98.32，尾段報98.18，升0.13%。歐羅受區內經濟數據拖累，低見1.1118美元，創逾22個月低，尾段挫0.21%。美元兌日圓跌0.49%。

￭ 紐約期金每盎斯收報1279.7美元，升30美仙或少於0.1%。

￭ 美國制裁伊朗原油出口的效果料微，布蘭特期油收跌0.3%，曾漲1.3%升穿75美元；紐約期油先升後跌1%。

￭ 消息：Uber周五將公布招股價區間介乎44至50美元，集資額80億至90億美元。

￭ 英國股市收跌0.50%；德股回吐0.25%；法股挫0.33%。

￭ 樂視網(300104.SZ)公告稱周五開市起停牌，深圳證交所15個交易日內決定是否暫停公司股票上市。

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.7499元，較周三紐約尾盤跌152點子。

信行首季多賺9% 不良率跌至1.72%



中信銀行(00998)第一季按年多賺8.63%；淨息差1.96%，升0.09個百分點；不良貸款率1.72%，降0.05個百分點。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報29531點，較昨日恒指收市低水19點。

￭ ADR港股比例指數報29490點，較港低59點。

￭ 交易資料顯示，申萬宏源(06806)暗盤曾見3.54元，較招股價跌2.48%，收市跌1.38%；博尼(01906)暗盤平收。

￭ 國壽(02628)首季盈利按年飆92.59%。新業務價值按年增28.3%。

￭ 有線寬頻(01097)「4供3」供股計劃獲逾97%股東通過。

￭ 海通證券(06837)首季盈利增1.18倍；擬發行不超過16.18億股A股，料集資最多200億人民幣。

￭ 招商證券(06099)首季盈利按年增94.82%。

￭ 中石化油服(01033)首季盈利按年增5.25倍。

￭ 中滔環保(01363)全年轉虧損4.62億元。

￭ 神華(01088)首季盈利按年增5.42%。

￭ 上海石化(00338)首季盈利按年跌65.53%。

￭ 華能國際(00902)首季盈利按年增1.14倍。

￭ 重鋼(01053)首季盈利按年跌57.07%。

￭ 粵海置地(00124)首季盈利按年增43.43%。

￭ 海信家電(00921)首季盈利按年增49.05%。