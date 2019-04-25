香港財經

AXA安盛推出合資格可扣稅延期年金計劃「賞生活」，供款期至少5年，入息期派10年或20年，最高總內部回報率(IRR)為4.7厘。當中保證部分最高保證回報率為2.5厘。

AXA安盛首席壽險產品總監左偉豪表示，4.7厘的最高總內部回報率，對比市場上同類產品有吸收力，相信能為投保者帶來不錯的潛在回報。

該計劃特點之一是投保者可以因應退休規劃，更改每月領取年金的歲數，將入息期延後。

但要留意，若投保者中途退保會有損失，如在第1個保單年度退保，可獲退回的金額只相當於已繳保費的20%。