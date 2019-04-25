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今日 16:54 香港財經 中國財經

蔡冠深:港是國家發展中參與者和建設者

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第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇企業家大會今日在北京舉行。

全國政協常委、香港中華總商會會長蔡冠深在開幕發言中指出，在「一國兩制」下，香港日益融入國家發展大局，按照國家所需，發揮香港所長，作為中國跟國際聯繫的橋樑作用正不斷增強。

蔡冠深又稱，藉助粵港澳大灣區建設和「一帶一路」倡議，香港早已不僅擔當「超級聯繫人」的角色，同時還是積極、進取的參與者和建設者。

他指出，當前環球經濟充滿不確定性，為世界帶來新挑戰，推動「一帶一路」更好地把握和拓展海內外市場，降低單一市場不明朗因素帶來的衝擊。

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