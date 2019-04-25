港股直擊 香港財經 即巿股評

港股昨早因美股高位收市而隨外圍高開148點，報30112點，惟大市表現虎頭蛇尾，觸全日高位後轉瞬失守三萬大關，最低更曾跌430點至29682點。

港股在數月內急速反彈5000點，市場對大部分利好消息已感麻木，加上現時大市的而且確缺乏催化劑刺激再向上衝，而且美股美滙因企業業績亮麗而走勢轉強，港股回吐壓力漸增實屬無可厚非。成交額亦有所放緩，代表大市動力不足，這波反彈潮或已步入末段，在投資者「炒股不炒市」的情況下，料短期後市或續處於橫行格局。

而傳統智慧「五窮六絕」的月份也快將到來，即使港股再要向上突破亦需時間消化及整固，因此投資者暫不宜冒進高追。

內地方面，人行進行2674億元人民幣TMLF操作，並對市場上有關定向降準的傳聞及時闢謠，可見官方目前針對降準的態度依然頗為堅定且謹慎。央行推出貨幣政策後，仔細觀察市場改變，根據經濟增長及價格變化來作出政策上的微調，未有在市場上投放資金後再降低存款準備金要求，相信是憂慮過急且過度地向市場注資可能造成反效果，過猶不及。

同時在央行兩度及時否認降準傳聞，以阻止市場再度猜測，估計未來內地貨幣政策短期內進一步寬鬆的機率不高，至少需等待官方再觀察經濟變化再進行調節，但傾向寬鬆的態度卻不會變。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。