香港財經

港元拆息(HIBOR)普遍走高，只有隔夜拆息錄微跌，與樓按相關的1個月HIBOR則升穿2.1厘水平，報2.12036厘，較周三高0.10322厘，連升兩日。

據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.89893厘，較周三低0.02018厘；1星期拆息升至2.40286厘；兩星期拆息上揚至2.29786厘；3個月拆息上揚至2.04929厘。

長息方面，半年期拆息升至2.10446厘；1年期拆息上揚至2.31536厘。

港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8412。