港元拆息(HIBOR)普遍走高，只有隔夜拆息錄微跌，與樓按相關的1個月HIBOR則升穿2.1厘水平，報2.12036厘，較周三高0.10322厘，連升兩日。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.89893厘，較周三低0.02018厘；1星期拆息升至2.40286厘；兩星期拆息上揚至2.29786厘；3個月拆息上揚至2.04929厘。
長息方面，半年期拆息升至2.10446厘；1年期拆息上揚至2.31536厘。
港滙方面，截至上午11時23分，港元兌美元報7.8412。
今日 11:32 香港財經
港元拆息(HIBOR)普遍走高，只有隔夜拆息錄微跌，與樓按相關的1個月HIBOR則升穿2.1厘水平，報2.12036厘，較周三高0.10322厘，連升兩日。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.89893厘，較周三低0.02018厘；1星期拆息升至2.40286厘；兩星期拆息上揚至2.29786厘；3個月拆息上揚至2.04929厘。
長息方面，半年期拆息升至2.10446厘；1年期拆息上揚至2.31536厘。
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