香港財經

香港航空控股股東之一Frontier Investment Partner(FIP)被指轉讓旗下香港航空股份予Grand City Capital。FIP發表聲明指出，近日得悉公司前董事張子妍(Zhang Ziyan)嫌疑與第三方串謀，盜用該公司名義與Grand City Capital簽署了有關香港航空控股的股權轉讓文件，並違法進行了股權登記，嚴重侵害公司利益，涉嫌刑事犯罪。

FIP再次重申，沒有進行過所謂「轉股」，香港航空的股權處置涉及公眾利益，重大股權變更必須得到監管部門的首肯，對於所持股份被盜轉深感錯愕，會採取進一步法律手段，捍衞自身的權益。

同時，公司強烈譴責上述行徑，保留追究參與策劃、實施此次盜轉股權人士的民事和刑事責任的權力，並特此鄭重聲明，張子妍在去年7月起已不再擔任該公司董事，她從未得到代表公司的授權轉讓股票。

張子妍以該公司或以公司董事名義簽署的任何協定和文件，屬於非法和不正確。為了釐清香港航空的財務狀況，作為負責任的股東，該公司於3月29日聯合鍾國頌的香港諮詢服務有限公司向各股東發出於4月16日召開特別股東大會的通知。而4月11日發生了股份被神秘公司Grand City Capital盜轉的事件，這正值香港航空新董事準備徹查香港航空的歷史財務問題，暴露其違法違規運作的情形。