香港財經

金管局與證監會最近對一個內地銀行集團所屬的一家銀行及由該集團的一家附屬公司所擁有的持牌法團進行經協調的現場檢查，發現作為其中一家在香港經營銀行、持牌法團及其他聯屬公司的內地銀行集團，透過私募基金及其他實體進行一連串引起嚴重關注的複雜交易。

這次協調檢查有助說明其他在港的內地金融機構可能也有透過複雜架構，進行複雜且欠缺透明度的融資安排，以致可能隱藏交易所帶來的金融風險，從而難以為相關交易進行審慎的風險評估。因此，金管局及證監會發出通函，鼓勵所有透過持牌實體附屬公司或聯屬公司進行類似融資安排的機構，對相關的情況進行即時檢討，及採取一切必要的措施處理所有相關風險。

證監會認為，該集團設立的有關安排，表面上雖然為其附屬公司於私募基金的投資，但實質上是一項以該銀行提供的資金作支援的保證金融資貸款。金管局的現場檢查亦發現該銀行的貸款審批及貸後監控手法未盡完善。

證監會希望提醒所有持牌法團的控股公司或控制人應審慎管理集團的整體財務風險，以確保集團有能力為持牌法團提供財政支持，以及遏制可能影響持牌法團財務穩健性的連鎖風險。金管局與證監會將繼續加強監管合作，並與內地監管機構進行密切協調，以分享彼此在監管工作中取得的資料及觀察到的事項。