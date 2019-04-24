港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升穿2厘水平，報2.01714厘，較周二高0.09928厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.91911厘，較周二彈0.23447厘；1星期拆息升至2.16286厘；兩星期拆息上揚至2.08929厘；3個月拆息上揚至1.99732厘。
長息方面，半年期拆息升至2.08446厘；1年期拆息走高至2.30429厘。
港滙方面，截至上午11時20分，港元兌美元報7.8412。
今日 11:38 香港財經
港元拆息(HIBOR)全線走高，其中與樓按相關的1個月HIBOR升穿2厘水平，報2.01714厘，較周二高0.09928厘。
據財資市場公會網頁顯示，港元隔夜拆息報1.91911厘，較周二彈0.23447厘；1星期拆息升至2.16286厘；兩星期拆息上揚至2.08929厘；3個月拆息上揚至1.99732厘。
長息方面，半年期拆息升至2.08446厘；1年期拆息走高至2.30429厘。
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